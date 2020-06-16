MAÜ'de uzaktan öğretim yaz okulu başlıyor

Derslerin uzaktan öğretim yolu ile online şekilde verileceği yaz okulu takvimini ilan eden Mardin Artuklu Üniversitesi, ön-kayıt başvurularının 15-18 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Bu uygulamanın Mardin Artuklu Üniversitesi için bir ilk olduğunu belirten MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, toplam 116 dersin açıldığı uzaktan öğretim yaz okulu uygulamasından Türkiye'de bulunan diğer üniversite öğrencilerinin de faydalanabileceğini söyledi.

Online olarak yapılacak yaz okulu derslerinin 29 Haziran ve 14 Ağustos 2020 tarihlerinde uygulanacağını bilgisini veren MAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkan Vekili Öğr. Gör. Davut Yalçın, "Üniversitemiz yaz okulu derslerini almak isteyen öğrencilerin ön kayıt başvuru formunu 15-18 Haziran arasında ilgili birime elden teslim etmeleri ya da e-mail adresine iletmeleri gerekmektedir. Ön kayıtlar esas alınarak açılması kesinleşen ders listeleri ise 22 Haziran 2020 tarihinde ilan edilecektir. Yaz okulu kaydınız gerçekleşebilmesi için mutlaka 22 Haziran 2020 tarihli duyurumuzu takip etmeniz, yaz okulu harç ücretini yatırmanız ve gerekli kayıt işlemlerini zamanında yapmanız gerekmektedir. Üniversitemiz yaz okulundan ders alacak misafir öğrencilerin kendi üniversitelerinden Mardin Artuklu Üniversitesi yaz okulu dersleri için onay almış olmaları gerekmekte olup, öğrencinin herhangi bir belge ibraz etmesi istenmeyeceğinden bu konudaki sorumluluk tamamen misafir öğrenciye aittir" diye konuştu.