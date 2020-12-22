MAÜ'den Orta Doğu'ya sağlık hamlesi

Mardin Artuklu Üniversitesi, Suriye, Filistin, Mısır, Yemen, Libya, Uygur Türkleri gibi yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Hemşirelik Programı (Arapça) açılması konusundaki sunduğu teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uygun görüldü. Mardin ile komşu ülkeler arasındaki sağlık koridoruna yönelik ilk adımların atıldığını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, “Özellikle Mardin Artuklu Üniversitesi olarak Irak ve Suriye hinterlandında ve bölgenin geri kalan kesimlerinde yaşanan trajedilerin ortaya çıkardığı olayların bir neticesi olarak sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacı bir nebze olsun karşılayabilme amacıyla sağlık programlarının açılması için çalışma başlattık” dedi.

Bu coğrafyaya hitap eden birçok programın MAÜ bünyesinde açıldığını belirten Prof. Dr. Özcoşar, bu hareketin devamı niteliğinde sağlık sektöründe duyulan ihtiyacın gerek sağlık çalışanı istihdamı gerekse bu hizmeti alacak olan ülkemizdeki sığınmacılara yönelik olarak verilen sağlık hizmetini kolaylamak açısından anlamlı bir hamle olarak gördüğünü ifade etti. Şu an için sadece Hemşirelik (Arapça) programının açıldığını aktaran Rektör Özcoşar, MAÜ bünyesinde açılan Arapça programlara alınacaklar için Suriye, Irak, Filistin, Mısır, Yemen, Libya ve Uygur bölgesi başta olmak üzere gönül coğrafyalarından gelen öğrencilere öncelik tanınacağını vurgulayarak, ebelik programı ve diğer sağlık dallarına ait programların açılması için gerekli çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.