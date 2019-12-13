MAÜ'den Utara Malaysia Üniversitesi ile akademik işbirliği

Utara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmad Bashawir Abdul Ghani, Mardin Artuklu Üniversitesi ile yapılacak olan akademik işbirliğini önemsediklerini belirterek, 1984'de kurulan University Utara Malaysia'nın Malezya'nın yükselen üniversitelerinden biri olduğunu ve Mardin Artuklu Üniversitesi ile yapılacak akademik işbirliği ile başarılarının pekişeceğini ifade etti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü adına konuşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Derviş ise, önümüzdeki aylarda imzalanacak olan ana protokolün iki üniversiteye de karşılıklı olarak katkı sunacağını dile getirdi.