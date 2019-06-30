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Mazıdağı Başsavcısı Cihat Yıldız'a veda yemeği

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde görev süresi sona eren Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yıldız onuruna kaymakamlık tarafından veda yemeği düzenlendi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde görev süresi sona eren Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yıldız onuruna kaymakamlık tarafından veda yemeği düzenlendi.


Veda yemeğine Kaymakam Mustafa Dinç, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yıldız, Mazıdağı Adliyesi'nde görevli savcı ve kurum amirleri ve davetliler katıldı. Kaymakam Dinç, Başsavcı Yıldız ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kaymakam Dinç, “Yaklaşık üç yıldır ilçemizde başarı ile görev yapan Başsavcımız Cihat Yılmaz'ın burada görev yaptığı süre boyunca gayet uyumlu ve başarılı bir çalışma dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Yıldız'a yeni görev yerinde ve bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” dedi


Kaymakam Dinç, daha sonra Bursa'ya talini çıkan Yıldız'a plaket takdim etti.

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