Mazıdağı esnafı, 4 yıldır sanayi sitelerinin açılmasını bekliyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 4 yıl önce yapılan sanayi sitesi hala faaliyete geçmedi.

Sitenin ve içeresinde bulunan dükkânlar araçların girebileceğinden küçük olması esnafın tepkisine yol açıyor. Esnaf, siteyi araç tamiri için uygun bulmazken 4 yıl önce yapılan sitenin duvarlarında çatlaklar oluşmaya başladı.

Esnaf Uğur Denli, "Güzel bir şey yapmışlar ama bu masrafa çok yazık. 4 yıldır açmalarını bekliyoruz ama açmıyorlar. Herhalde kendileri de uygun bulmadılar. Uygun bulmuş olsalardı çoktan açmış olurlardı” dedi.

Alana bir araba girdiğinde ikincisinin giremeyeceğini ileri süren Denli, "Bir sanayi için burası çok küçük bir yer. Sanayimizin burada olmamasını dileriz. Bunun yerine daha geniş ve güzel bir yerde yapılsaydı daha güzel olurdu. Trafik bakımında da kavşak yok, trafik ışığı yok. Burada rampa var, kazalarda çok olur. Burası sanayi için hiç uygun değil, çok dar bir yer. Günlük buraya 500 araba gelir ve burada kargaşa çıkar. Buradaki dükkânlara arabada girmez araba girse iş yapılırdı. Burası marangoz için olabilir. Sanayi için ben burayı uygun bulmuyorum. Mazıdağı için bir sanayi ihtiyacımız da var. Burasıda dağın arkasında heyelan riski de var. Güzel bir şey yapmışlar ama bu masrafa çok yazık" ifadelerinde bulundu.

Esnaf Mehmet Naşit Abiş ise, 4 yıl önce sanayi yapıldığını ve faaliyete geçmediğini kaydetti. Kapıların ve sitenin alanı dar olduğunu değerlendiren Abiş, "İki araba burada yan yana geçmez. Burası faaliyete de girse hiç güzel bir sanayi olmayacak. Mazıdağı'nın içerisinde olmaması iyi bir şey. Bütün sanayi burada olabilseydi bizde parça tedariki için bütün ilçeyi gezmezdik. 4 yıldır burası böyle, ufak bir çalışması kalmış. Şu an sadece parke döşemesi kalmış. Faaliyete geçmesi esnaf için iyi olur” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Mazıdağı Belediyesi iddialara ilişkin; sanayi sitesinde çevre düzenlemesi ve bir kaç teknik çalışmanın tamamlanmadığını ileterek, en kısa zaman da kiralamaya çıkartılıp küçük sanayi sitesi olarak faaliyete geçeceğini kaydetti.