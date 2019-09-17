Mazıdağı Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencilerinden Zerzevan Kalesi'ne ziyaret etti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kısa süre önce kurulan Fenerbahçe Futbol Okulu öğrenci ve teknik ekibi, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan tarihi Zerzevan Kalasi'ni ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda kurulan Mazıdağı Fenerbahçe Futbol Okulu, Zerzevan Kalesi'ne gezi düzenledi. Fenerbahçe Futbol Okulu antrenörü Ferhan Yıldız, çocuklarla birlikte tarihi yapıyı ziyaret ettiklerini söyledi. Yıldız, “Bölgemiz ve dünya tarihi için çok önemli olan Zerzevan Kalesi'ni gezmemize vesile olan kazı başkanı Doç. Dr. Aytaç Çoşkun'a, arkeolog Evrim Emre Yol'a ve gezinin başından sonuna kadar bize rehberlik eden arkeolog- rehber Eyüp Kardaş'a ilgi ve alakaları için çok teşekkür ederiz.

Amacımız futbolla beraber öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyokültürel olarak çok yönlü gelişimine katkıda bulunmak. Yaptığımız bu gezilerle öğrencilerimizin bölgemizde ki ve Türkiye'de ki tarihi yerleri görmek, keşfetmek ve okul hayatında onlara kılavuzluk etmesini sağlamak. Bu gezilerle kamuoyunda farkındalık oluşturarak insanların bu tarihi değerlere sahip çıkmak, bilgi edinmek ve gezilmesine vesile olmaktır” dedi.