Mazıdağı Fosfat Spor galibiyetle başladı

BAL'da Mardin'i temsil eden ve aynı grupta yer alan Kızıltepe Spor ve Mazıdağı Fosfat Spor ligin ilk haftasında karşı karşıya geldi. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda oynanan maçta Mazıdağı Fosfat Spor rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederek galibiyetle başladı. Lige 3 puanla başladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Fosfat Spor Kulübü Başkanı Murat Alataş, ligin ikinci haftasında karşılaşacakları 1955 Batman Spor maçına odaklanacaklarını söyledi.