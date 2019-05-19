Mazıdağı Fosfatspor 7 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı

Amatör Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Mazıdağı Fosfatspor yeni transferleriyle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Geçen sezon kurulan Mazıdağı Fosfatspor mücadele verdiği Amatör Ligi'nde şampiyon Kızıltepe 47 Spor'un 4 puan gerisinde 57 puanla 2. sırada sezonu kapattı. Yaptıkları transferler ilgili bilgi veren Mazıdağı Fosfatspor Kulüp Başkanı Murat Alataş, yeni kurulan bir takım olarak geçen sezon tüm maçları deplasmanlarda oynamasına rağmen Mardin 1. Amatör Ligi'ne yükselerek büyük başarılara imza attıklarını söyledi. Alataş, "Bu sezon hedefimiz şampiyonluk tek sıkıntımız ilçe stadın olmaması ama stat için gerekli tüm mercilere başvurduk inşallah bize yeni bir stat inşa ederler. Transfer sezonu tam olarak başlamış durumda yapacağımız transferler ile kadromuzu iyice güçlendireceğiz. 7 oyuncu kadromuza kattık inşallah takımımız için faydalı olur diye düşünüyorum" dedi.

Defans hattına ağırlık veren Mazıdağı Fosfatspor, Kızıltepe Belediyespor'dan stoper Orhan Zankırtlı, Tavas Birlikspor'dan Gökay Ceviz, sağ ve sol bek transferleri ise Çınar Belediyespor'dan Uğur Ergün ve Bismil 21 Spor'dan Recep Yalman'ı transfer etti. Kulüp ayrıca, orta sahaya da takviye yaparak Çınar Belediyespor'dan Ahmet Zorlu'yu, forvet hattına ise Diyarbakır Yolspordan Ferhat Aksu ve Adana Kiremithanespor'dan forvet arkası oyuncusu Sinan Demir'i transfer etti.