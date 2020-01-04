Mazıdağı Fosfatspor'da transfer hareketliliği

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde faaliyet yürüten Fosfatspor Kulübü, Kızıltepe Belediyespor'dan 6 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fosfatspor kadrosunu güçlendirmek adına Kızıltepe Belediyespor'dan 6 yeni oyuncuyu transfer etti. Ligin 1. devrenin sonunda Mazıdağı Fosfatspor oynadığı 12 müsabakadan 10 maçta galibiyetle ayrılırken, bir maç berabere kaldı ve bir maçta deplasmanda mağlubiyetle ayrıldı. 12 müsabakanın sonunda rakip takımın ağlarını 34 kez sarsarken kalesinde 6 gol buldu. Şampiyonluk parolası ile lige giriş yapan Kızıltepe 47spor, Nusaybin Belediyespor ve Midyat Turabdinspor şampiyonluk yolunda havlu attı. Şampiyonluk için Kızıltepe Belediyespor ve Mazıdağ Fosfatspor mücadele edecek. 2019-2020 sezonunda bir üst tura yükselip Bölgesel Amatör Lige çıkmayı hedefleyen Mazıdağı Fosfatspor, şampiyonluk yolunda önemli transferler yaptığını açıkladı.

Mardin 1. amatör liginin 1. devresini lider Kızıltepe Belediyespor'un 1 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Mazıdağı Fosfatspor Kulübü, Kızıltepe Belediyespor'dan Yusuf Erkan, Şahin Sayılır, Murat Sevinç, İlyas Çelik, Hamdi Algü ve Mustafa Kılıç'ı renklerine bağladı.