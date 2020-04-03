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Mazıdağı Gençlik Merkezinde yüz korucuyu siper üretimine başlandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Gençlik Merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında yüz koruyucu siper üretimine başlandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan Gençlik Merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında yüz koruyucu siper üretimine başlandı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Mazıdağı Gençlik Merkezinde yüz koruyucu siperi üretilmeye başlandı. Konu ile ilgili konuşan Gençlik Merkezi müdürü Mehmet Toparlı, yüz koruyucu siperi üretmeye devam edeceklerini söyledi. Toparlı, "Ülkemizde ve tüm dünyada devam eden korona virüs salgını dolayısıyla koruyucu tedbirler almaya devam ediyoruz. Bizler için gece gündüz demeden gün boyu çalışan sağlık çalışanları için maske üretimine başladık. Ürettiğimiz maskeler hem tüm yüz kısmını koruması hem de kolay temizlenmesi bakımında etkili oluyor. Çarşamba günü ürettiğimiz maskeleri sağlık çalışanlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

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