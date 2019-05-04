Mazidağı ilçesinde su baskını

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu.

Mazıdağı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ev ve su baskınları yaşanmasına neden olurken, bazı bölgelerdeki evlerde maddi hasar meydana geldi. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nde kimsenin olmadığı bir ev ise yıkıldı.

Köy sakinlerinden Mehmet Abi gece saat 03.00'da yağışın etkili olduğunu söyledi. Abi, "Birden yüksek bir ses geldi ne olduğunu anlamadım çıktım dışarı baktım evin yıkıldığını gördüm. Ama çok şükür evin içinde kimsenin olmaması sevindirdi" dedi.