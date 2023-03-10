Mazıdağı ilkbaharın renklerine büründü

Mardin'in Mazıdağı ilçesi ilkbaharın renklerine bürünerek görsel şölen sundu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesi ilkbaharın gelmesiyle birlikte görsel şölen oluşturdu. İlkbaharın gelmesiyle birlikte yeşil, yeşilin tonları ve kahverengine bürünen ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Badem ağaçlarının çiçek açması ve gün batımıyla birlikte ilçede görsel şölen oluştu. Yaylıma çıkan hayvanlar ise ilçede ki doğal güzelliğe renk kattı.