Mazıdağı'da gazi ve şehit aileleri iftar sofrasında buluştu

Mardin'in Mazıdağı İlçesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı ve kurum amirleri katıldı. İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

İftar sofrasında gazi ve şehit yakınları ile bir araya gelen Kaymakam Dinç, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Dinç,

“Canlarını ve kanlarını ülke için feda etmiş olan şehit ve vatan için yaralanmış gazilerimizin acılarına ortak olmak adına bir araya geldik. Vatan için yapılan fedakarlıkların hiçbir bedelle ölçülemez. Sizlerle bir araya gelmekten büyük onur duyduk” dedi.