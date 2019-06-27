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Mazıdağılı kick boksçular, Türkiye şampiyonasında mücadele edecek

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 5 sporcu, Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 5 sporcu, Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.


Türkiye Kick Boks Federasyonu'nca 1-7 Temmuz 2019'da Erzurum 'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına Mazıdağı'ndan 5 sporcu katılacak. Kick boks antrenörü Ömer Ekinci, yıldızlar kategorisinde yarışacak 5 sporcuyla şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi. Ekinci, sporcularına güvendiğini ve Mardin'i en iyi şekilde temsil edip güzel derecelerle kente döneceklerini ifade etti.

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