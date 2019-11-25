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Mazıdağılı öğrenci resim yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde eğitim gören Ömer Zorlu, Ürün Dedektifi konulu resim yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde eğitim gören Ömer Zorlu, Ürün Dedektifi konulu resim yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye geneli temel eğitim kurumlarına yönelik Ürün Dedektifi konulu resim yarışmasında Mazıdağı Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Ömer Zorlu Türkiye ikincisi oldu. Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, yarışmaya katılan yüzlerce resmin arasından jüri tarafından ikincilikle ödüllendirilen öğrencilerinin büyük bir başarıya imza atarak kendilerini gururlandırdığını söyledi. Aydıner, “Ömer Zorlu'nun başarısı ile hepimizi gururlandık. Öğrencimiz Ömer Zorlu ödül olarak bilgisayar, ailesi ve öğretmeni ile birlikte iki günlük Ankara gezisi kazandı. Öğrencimizin yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerimize, okul müdürümüze ve ailesine teşekkür ediyorum. Öğrencimize de başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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