Mazıdağılı öğrencilerin hünerleri görücüye çıktı

Mardin'in Mazıdağı ?ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği yılsonu sergisi katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mustafa Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürümü Mehmet Şah Aydıner, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Dinç, eğitim denince çocuğun her yönüyle geleceğe hazır hale getirilmesinin akla geldiğini söyledi. Kaymakam Dinç, "Yani kişilik olarak çocuğun her yönüyle yetişmiş olması gerekir. Okuldaki eğitimin yanında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de çocuklarımıza eğitim vererek gelişmiş birer fert olarak onları topluma kazandırabiliriz. Bugün burada söylediğimize örnek olabilecek bir programdayız. Bu güzel programın hazırlanmasına vesile olan okul idarecilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner ise, okul derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de önem verdiklerini söyledi. Aydıner, "Öğrencilerimizin stres atmaları, motive olmaları için çeşitli etkinlikler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bugün Cumhuriyet Ortaokulu'nun hazırladığı yılsonu şenliğinde öğrencilerimiz doyasıya eğlenip, hep birlikte güzel bir gün geçireceğiz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin yıl içinde hazırladıkları, el işleri ve resim sergisi gezildi.