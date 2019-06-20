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Mazıdağı'nda 23 okula sertifika verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul projeleri kapsamında Mardin’de beslenme dostu okul ve beyaz bayrak sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul projeleri kapsamında Mardin'de beslenme dostu okul ve beyaz bayrak sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Törende, Mazıdağı ilçesindeki 23 okul sertifika aldı.


Artuklu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz ve davetliler katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen beslenme dostu okul ve beyaz bayrak sertifika dağıtım töreninde Mazıdağı ilçesinin 23 okuluna sertifika verildi. Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, öğrencilerin gelecekleri olduğunu söyledi. Aydıner, “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Dolayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimizi hayata hazırlarken kurumlarımızın hem güvenliği, hem de sağlık açısından yeterliliği konusunda ciddi adımlar atılmaktadır. Bu maksatla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği okullarımızın sağlık, hijyen ve beslenme noktasında belli bir seviyeye gelmesi ile alakalı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar neticesinde ilçemizde bu sene 23 okulumuz sertifika almaya hak kazanmıştır. Sertifika almaya hak kazanan okullarımızı tebrik edip, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

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