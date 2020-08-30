Mazıdağı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yıl dönümü nedeni ile kutlama programı düzenlendi.

Kutlama Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde korona virüs tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner ve kurum amirleri katıldı. Atatürk anıtına bırakılan çelenk ile başlayan programda, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Akabinde jandarma personeli Astsubay Çavuş İsmail Bulut günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Program, ilçe Merkezinde bulunan şehit kabirlerinin ziyaret edilerek duaların okunmasının ardından sona erdi.