Mazıdağı'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, kurum amirler ve velilerin Kurum amirlerin katılımıyla Mazıdağı Anadolu Lisesi'nde açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı katılımcılardan tam not aldı. Öğrencilerin projelerini inceleyen Kaymakam Mustafa Dinç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner Fuarı inceleyip danışman öğretmenler tarafından bilgi aldı.

Kaymakamı Mustafa Dinç bilim fuarında bilime sanata verilen değerin öğrencileri sosyal, akademik ve psikolojik yönden başarılı kıldığını söyledi. Kaymakam Dinç, "Bu tarz etkinliklerin ülke genelinde daha fazla yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu tarz etkinlikler öğrencilerimizin başarı seviyesini yükseltiyor. Bu konuda idareci ve öğretmelere önemli görevler düşüyor. Yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydıner ise, öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.