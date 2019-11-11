Mazıdağı'nda 43 bin 123 fidan toprakla buluştu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 43 bin 123 fidan toprakla buluştu.

Tüm Türkiye genelinde başlatılan Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında, Mazıdağı'nda toplam 42 bin 123 adet fidan toprakla buluştu. Etkinliğe, Kaymakam Mustafa Dinç, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Kaymakam Dinç, dünya rekoruna imza atacaklarını söyledi. Kaymakam Dinç, "11 milyon adet fidan bugün toprakla buluşacak. İnşallah bu etkinlik gelecek yıllarda da devam edecek ve Türkiye hiç olmadığı kadar yeşil bir coğrafya olacak. Bu kampanyayı başlatan ve emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 43 bin 123 fidan toprakla buluştu.