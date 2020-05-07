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Mazıdağı'nda bir köyde karantina uygulaması sona erdi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan Gümüşyuva köyünde, uygulama sona erdi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan Gümüşyuva köyünde, uygulama sona erdi.


Gümüşyuva köyünde 13 Nisan'da bazı vatandaşlara korona virüs teşhisi konulması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, köy karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışlar kapatılırken, güvenlik güçleri önlem aldı. Köyde karantina günleri boyunca ekipler tarafından sağlık taraması yapılırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlı İşleri Daire Başkanlığı personelleri ise köyde dezenfektan çalışmaları yaptı.


14 günlük karantina, bugün sona erdi. Gümüşyuva köyünde vatandaşların mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları istendi.

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