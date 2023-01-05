Mazıdağı'nda cadde ve sokaklarda yolların bozuk olması vatandaşı bezdirdi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde işlek cadde ve sokaklarda yolların bozuk olması, sürücülerin bilinçsiz park yapması vatandaşı rahatsız ediyor.

Mazıdağı ilçesinde bulunan vatandaşlar, park sorunları ve bozuk yolların yapılmasını istiyor. Yolların dar olması, bakımsız olması, alt yapı sorunları gibi sorunlardan şikayetçi olan vatandaşlar, park sorunlarının çözülmesi için katlı otopark istediklerini belirtiyor. Mazıdağı ilçesinin Ömer Halis Demir ve Yeşil Derik Caddeleri trafiğe çıkan vatandaşların çilesi oluyor. Vatandaşlar, yetkililerden bu sorunlara bir çözüm bulmaları çağrısında bulundu.

“Trafik sıkıntısı ciddi bir şekilde var”

Yolların çok bozuk ve dar olduğunu belirten Mazıdağı esnafından Emrah Ayaz, “Park eden arabalardan dolayı yollarımız tıkalı halde. Müşterilerimiz park sıkıntısı çekiyor, arabayla gelemiyorlar, yolar bozuk. Yetkilileri bir çözüm bulmaya çağırıyorum. Çevre yapılanması yok, alt yapı yetersizdir; bu konuda belediyeden yardım istiyoruz. Yollar bozuk, dar ve trafik sıkıntısı ciddi bir şekilde var. Yetkililer bir otopark yapsınlar araçlarımızı oraya park edelim" dedi.

“Mazıdağı top sahası gibi bir yerdir”

Mazıdağı'nın birçok sıkıntısı olduğunu belirten esnaf İsmail Arpa ise "Mazıdağı'nın hangi sıkıntısından başlayım ki buranın sıkıntısı bitmiyor. Trafik, alt yapı ve bir çok konuda Mazıdağı'nın düzeni yok. Mazıdağı top sahası gibi bir yerdir. Trafik durumundan hiç memnun değiliz. Burada bir market veya fırına gitmek istediğin zaman arabanı park edemiyorsun. Bize otopark lazım araçlarımızı oraya koyalım. Her yer dağınık, herkes her yere park etmiş. İnsanlar, acil bir durum olsa kapısının önünden çıkamaz" ifadelerinde bulundu.