Mazıdağı'nda çöplerin toplanmaması tepkiye neden oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde belediyenin çöpleri toplamaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Mazıdağı ilçesinde çevre temizliğinde eksikleri olan belediye, vatandaşın tepkisini görüyor. İlçenin işlek ve kalabalık bölgelerinde temizlik düzgün bir şekilde yapılırken, ara sokaklarda bulunan çöpler vatandaşın tepkisine yol acıyor. Yol kenarlarında ve ara sokaklarda park halinde bekletilen çöp araçlarının neden çöp toplamadığı ise bilinmiyor. Mazıdağı'nda bulunan ara sokaklarda ve mahalle aralarında koku, görüntü ve çevre kirliliğine yol açan toplanmayan çöplere vatandaş tepki gösteriyor.

"Belediye gerekeni yapsa halkımız için çok iyi olur"

Mazıdağı ilçesinde ara sokak ve mahallelerde çöplerin toplanmadığını belirten Gökdeniz İdem, "Mazıdağı'nın çöplerinden oldukça rahatsız oluyoruz. Yol kenarında moloz atıkları, çöpler var. Başını çevirip bakamıyorsun o kadar çok çöp var. Belediye gerekeni yapsa halkımız için çok iyi olur. Belediye bazı yerleri temizliyor ancak bazı yerleri hiç temizlemiyor. Bazı yerlerde o kadar çok çöp var ki yürüyemiyorsun, bazı yerler de tertemiz oluyor. Belediye iş yapıyorsa gerekeni yapsın, ilçenin tamamını yapsınlar, işlerini yarıda bırakmasınlar" dedi.

Belediye yetkilileri ise imkanlar ölçüsünde temizlik yaptıklarını ileri sürdü.