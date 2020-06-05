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Mazıdağı'nda doğalgaz çalışmaları başladı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları kurban kesilerek başladı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları kurban kesilerek başladı.


Mazıdağı'nda doğalgaz hattı çalışmaları, kurban kesilerek başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında belediye zabıta ekipleri tarafından açılış gerçekleştirilen alanda önlemler alındı. Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, yüklenici firma müdürü ve kurum amirleri katıldı.


Açılışta konuşan Kaymakam Kalkan, ilçeye doğalgaz kazandıracak olmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Kaymakam Kalkan, "Yüklenici firma ile prosedürleri tamamlayarak bu bölgenin teslimini yapacağız. Bundan sonra da hızlı bir şekilde ilçemize doğal gazı kazandıracağız" dedi.


Ekim ayı gibi ilçeye ilk gazın verileceğini belirten Kaymakam Kalkan, doğalgazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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