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Mazıdağı'nda eczaneler dezenfekte edildi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında eczaneler dezenfekte edildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında eczaneler dezenfekte edildi.


Mazıdağı ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak ilçede bulunan eczaneler dezenfekte edildi.


Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı tarafından Mazıdağı ilçesinde bulunan eczanelerde dezenfekte çalışması başlatıldı. Çalışma ile hastaların kullandığı eczaneler hijyenik hale getirildi.

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