İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mazıdağı'nda elektrik trafosu bomba gibi patladı

Mardin’in Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi’ni besleyen elektrik trafosu, aşırı yük nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi'ni besleyen elektrik trafosu, aşırı yük nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.


Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi'ni besleyen trafo önce alev aldı. Alev alan trafo bomba gibi patladı. Mahalle sakinleri trafonun patlama sesi ile korku dolu anlar yaşadı. Yangın, enerjinin kesilmesinin ardından söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.