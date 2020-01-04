Mazıdağı'nda elektrik trafosu bomba gibi patladı

Mardin’in Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi’ni besleyen elektrik trafosu, aşırı yük nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi'ni besleyen elektrik trafosu, aşırı yük nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.
Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi'ni besleyen trafo önce alev aldı. Alev alan trafo bomba gibi patladı. Mahalle sakinleri trafonun patlama sesi ile korku dolu anlar yaşadı. Yangın, enerjinin kesilmesinin ardından söndürüldü.