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Mazıdağı'nda etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Mardin’in Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı ve tipi 52 kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Mardin'in Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı ve tipi 52 kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.


Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece geç saatlerine kadar devam etti. Kırsal mahallelerinde ikamet eden Eti Bakır çalışanları, yolların ulaşıma kapanması nedeniyle işe gidemezken, bir çok araç yollarda mahsur kaldı.



Mazıdağı'nda kartpostallık görüntüler


Mazıdağı'nda etkili olan kar yağışı fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf severler ağaç ve bitkilerde biriken karı ve güzel manzaraları fotoğraflamanın keyfini yaşadı.

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