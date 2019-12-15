Mazıdağı'nda görme engelliler için Kitaplara Ses Ver Projesi başlatıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nda görme engelliler için Kitaplara Ses Ver Projesi başlatıldı.

Mazıdağı Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, İngilizce öğretmeni Sercan Kalafat, Türkçe öğretmeni Mehmet Duyar eşliğinde görme engelliler için Kitaplara Ses Ver Projesi başlatıldı. Proje hakkında konuşan Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet şah Aydıner, projenin önemli olduğunu söyledi. Aydıner, "Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE Kalite ve İzleme Daire Başkanlığı tarafından illerin öne çıkan projelerinden oluşturulduğu bültende, eğitimde güzel örnekler başlığı altında paylaştığımız okullarımızın iyi uygulamalarından Cumhuriyet Ortaokulu'nun Kitaplara Ses Ver Projesi yer aldı. Proje ile görme engellilerin kitaplardaki bilgilere ulaşmaları amaçlandı. Başta projenin üretilmesinde okul idaresine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize böyle güzel sosyal içerikli bir proje geliştirdikleri için tebrik ediyorum” dedi.