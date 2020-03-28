Mazıdağı'nda kamu kurumları dezenfekte edildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, kamu kurumları belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan'ın talimatları doğrultusunda, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Mazıdağı Belediyesi ekipleri tarafından ilçede bulunan Hükümet Konağı, adliye sarayı, İlçe Emniyet Amirliği ve belediye hizmet binası dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmasında, kurum personellerinin hizmet verdiği çalışma masaları, personel dolapları, yer zeminleri ve duruşma salonu dezenfektanlı su ile hijyenik hale getirildi.