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Mazıdağı'nda karpuz hasadı başladı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler tarafından yaklaşık 6 ay önce ekilen karpuzların hasadına başlandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler tarafından yaklaşık 6 ay önce ekilen karpuzların hasadına başlandı.


Mazıdağı ilçesinde çiftçilik yapan Ali Ildız, 50 dönümlük tarlasına ektiği karpuzların hasadına başladı. Karpuz hasadının ardından ürününü satan Ildız, fiyattan memnun olmadığını söyledi. Ildız, “Karpuz hasadına başladık. Her sene olduğu gibi bu sene de fiyatlar çok düşük, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Karpuzları yetiştirmek için 6 ay emek veriyoruz. Yaz sıcaklıkları altında gece gündüz demeden çalışıyoruz, maalesef ürünümüzü istediğimiz fiyata satmıyoruz. Sattığımız karpuzlar işçi ve elektrik parasını karşılamıyor, zararına emek veriyoruz. Yetkililerin bir an önce çiftçiler için adımlar atması gerek” dedi.

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