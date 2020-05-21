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Mazıdağı'nda korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde halk pazarında korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara para cezası uygulandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde halk pazarında korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara para cezası uygulandı.


Mazıdağı ilçe merkezinde kurulan halk pazarında zabıta ve emniyet amirliği ekipleri denetim gerçekleştirdi. Pazarda alınan tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlar kapatılarak vatandaşların tek bir noktadan kontrollü giriş ve çıkış sağlandı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşların belediye personelleri tarafından ateşleri ölçülerek, elleri dezenfekte edildi. Esnaflara ve vatandaşa ücretsiz maske dağıtıldı.


Mazıdağı Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ve emniyet amirliği personellerinin denetimleri sırasında sosyal mesafe kuralı ve maske kuralına uymayan vatandaşlara idari para cezası kesildi.

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