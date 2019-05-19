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Mazıdağı'nda nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş bulundu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş bulundu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş bulundu.


Mazıdağı ilçesine bağlı Engin köyünde boynuzlu baykuş bulundu. Hayvanı bulan köy sakinlerinden Şeyhmus Yabu, ilk defa boynuzlu baykuş gördüğünü söyledi. Boynuzlu baykuşu ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirten Yabu, "Hayvan yaralı olarak yerdeydi. Elime aldım yarası ağır değildi, uzak bir yerden geldiği belliydi. Beni görünce uçmak istedi ama yaralı olduğu için uzaklaşamadı. Çok susamıştı, kuyudan su çıkarıp içirdim, sonra yem verdim. Ardından da tekrar doğaya saldım" dedi.

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