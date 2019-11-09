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Mazıdağı'nda öğrenciler, lösemi hastalarına destek için maske taktı

Mardin’in Mazıdağı ilçesi gençlik merkezi öğrencileri Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla maske takıp çeşitli etkinlikler yaptı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesi gençlik merkezi öğrencileri Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla maske takıp çeşitli etkinlikler yaptı.


Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Toparlı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe gençlik merkezine gelen öğrencilerle birlikte maske takıp farkındalık oluşturduklarını söyledi. Toparlı, "Lösemi bulaşıcı değil ve tedavi edilebilir. Lösemili çocuklar insanlardan ve havadan mikrop kapmamak için maske takarlar. Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bizlerde maske takarak destek olduk. Bu hastalıkla mücadele eden küçük yüreklere acil şifalar diliyoruz" dedi.

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