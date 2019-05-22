Mazıdağı'nda öğrencilerden kavramsal heykel sergisi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri tarafından kavramsal heykel sergisi açıldı.

İlçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışına Kaymakam Mustafa Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serginin açılışında bir konuşma yapan Kaymakam Dinç, çocukların geleceğin aynası olduğunu söyledi. Kaymakam Dinç, "Onları nasıl yetiştirirsek gelecekte de o şekilde karşılığını mutlaka alırız. Çocuklarımız bir şeyi yaptıklarında ne kadar mutlu oluyorsa, onları sergilediklerinde de o kadar heyecanlanıyorlar. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen okul müdürü Vedat Biçer'e, öğretmenlerimize, velilerimize teşekkür ediyorum, öğrencilere de başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Tüm çocukların sosyal, duygusal, entelektüel ve kişisel gelişimleri için sanat aktivitelerine dahil edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydıner ise, "Çocuklar için sanat eğitimi, çocukların insan doğasını daha iyi anlamalarını sağladığı için önemlidir. Çocuğun duyarlılığını geliştirir ve kendini başkasının yerine koyarak, empati yaparak düşünceli bir birey olmasına yardımcı olur. Başkalarının duygularına ve düşüncelerine saygı duymayı öğrenir” diye konuştu.

Öğrencilerin eserleri, katılımcılar tarafından beğeni topladı.