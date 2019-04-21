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Mazıdağı'nda satranç turnuvası heyecanı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Mardin il temsilciliği iş birliği ile satranç turnuvası düzenlendi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Mardin il temsilciliği iş birliği ile satranç turnuvası düzenlendi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Dinç'in temsili açılış hamlesi ile başladı. Kızıltepe, Nusaybin, Mazıdağı, Derik ilçelerinden 110 sporcu ile başlayan satranç turnuvası çekişmeli maçlarla tamamlandı. 19-21 Nisan tarihlerinde Mazıdağı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, spor salonunda düzenlen turnuva sonunda kazanan sporculara madalyaları Mazıdağı Kaymakam Mustafa Dinç, Mazıdağı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Toparlı ve turnuva başhakemi Cengiz Yalçın tarafından verildi. Turnuvada derece alan öğrencilerin hediyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen törende verilecek.

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