Mazıdağı'nda sonbahar renkleri görenleri hayran bıraktı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığı Karasu Çayı, manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Mardin-Diyarbakır sınırları içerisinde yer alan, ilkbahar aylarında yeşil ve mavi görüntüsü ile dikkat çeken Karasu Çayı sonbahar renklerine büründü. Sarı ve kahverengi tonların hakim olduğu Karasu Çayı doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken, bazı çiftler ise düğün öncesi çekim için bölgeyi tercih etti. Karasu Çayı'nda oluşan manzara, görenleri kendine hayran bıraktı.