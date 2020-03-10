İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mazıdağı'nda toplu taşıma ve öğrenci servis araçları dezenfekte edildi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı tarafından toplu taşıma ve öğrenci servis araçları dezenfekte edildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı tarafından toplu taşıma ve öğrenci servis araçları dezenfekte edildi.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı personelleri tarafından Mazıdağı ilçesinde faaliyet gösteren toplu taşıma ve öğrenci servis araçları dezenfekte edildi. Dezenfekte sonrası personeller özellikle yolcuların sık kullandığı el tutacaklarını temiz bezlerle temizledi.


Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mazıdağı ilçesi toplu taşıma araçları ve öğrenci servis araçları halk sağlığı açısından zararlı mikroplarla karşı dezenfeksiyon çalışması yapılmıştır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.