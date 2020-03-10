Mazıdağı'nda toplu taşıma ve öğrenci servis araçları dezenfekte edildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı tarafından toplu taşıma ve öğrenci servis araçları dezenfekte edildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı personelleri tarafından Mazıdağı ilçesinde faaliyet gösteren toplu taşıma ve öğrenci servis araçları dezenfekte edildi. Dezenfekte sonrası personeller özellikle yolcuların sık kullandığı el tutacaklarını temiz bezlerle temizledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mazıdağı ilçesi toplu taşıma araçları ve öğrenci servis araçları halk sağlığı açısından zararlı mikroplarla karşı dezenfeksiyon çalışması yapılmıştır" denildi.