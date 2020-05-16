Mazıdağı'nda traktör ve kamyon dereye uçtu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yoldan çıkan kamyon ile traktörün çarpışmasıyla her iki araç yol kenarındaki dereye uçtu.

Kaza, Duraklı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı istikametinden gelen kamyon Duraklı köyü yakınlarında karşıdan gelen traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon ile traktör yol kenarında bulunan dereye yuvarlandı. Çevrede gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri intikal etti. Kazada ölü veya yaralı olmazken her iki araçta da maddi hasarlar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.