İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mazıdağı'nda traktör ve kamyon dereye uçtu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yoldan çıkan kamyon ile traktörün çarpışmasıyla her iki araç yol kenarındaki dereye uçtu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yoldan çıkan kamyon ile traktörün çarpışmasıyla her iki araç yol kenarındaki dereye uçtu.


Kaza, Duraklı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı istikametinden gelen kamyon Duraklı köyü yakınlarında karşıdan gelen traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon ile traktör yol kenarında bulunan dereye yuvarlandı. Çevrede gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri intikal etti. Kazada ölü veya yaralı olmazken her iki araçta da maddi hasarlar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.