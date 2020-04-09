Mazıdağı'nda üretilen yüz koruyucu siperler sağlık çalışanlarına dağıtıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında üretimi gerçekleştirilen yüz koruyucu siperler sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Mazıdağı ilçesinde sağlık çalışanları ve veterinerler için Gençlik Merkezinde üretimi gerçekleştirilen yüz koruyucu siperler İlçe Sağlık Müdürü Cemal Gayır ve Mazıdağı Devlet Hastanesi Başhekimi Şehmus Getir'e teslim edildi.

Korona virüs nedeniyle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Mazıdağı Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Toparlı, "Canla başla, gece gündüz demeden bizim için çalışan sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür eder, en kısa sürede bu musibetten kurtulmayı dilerim. Biz bize yeteriz, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gerek yurtlarda konaklamalarda gerekse Gençlik Merkezlerinde maske üretimiyle sağlıkçıların yanındayız, bu birlik ve beraberliğimizin göstergesidir" dedi.

Sahada çalışan veteriner hekimlerini unutmadıklarını kaydeden Toparlı, "Üretimi biten siper maskeleri teslim ederken bu arada veteriner hekimlerimizi de unutmadık, veterinerlerimiz için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etik" diye konuştu.