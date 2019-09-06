Mazıdağı'nda üstyapı çalışmaları

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocaket Mahallesi'nde bozuk yol, karayolları ekiplerince onarıldı.

AK Parti'li Mazıdağı Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kamil Erat ile Kocakent Mahallesi muhtarı Mehmet Selim İnal'ın talebi üzerine köy yoluna sıcak asfalt ve yol yapım çalışmaları başlatıldı. Köyleri için yapılacak hizmete seferber olmaya hazır olduklarını belirten İnal, "Köyümüz için seçimde verdiğimiz vaatlerinden biri olan yol vaadimizi Allah'ın izniyle bugün gerçekleştirdik. Aynı şekilde vermiş olduğumuz vaatlerimizi bundan sonra yerine getirmeye Allah'ın izniyle çalışacağız. Kayyumun tekrar belediye görevine atanmasıyla köy yollarımız inşallah daha da düzelecek" dedi.

Köy halkı da hizmetlerden memnun olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.