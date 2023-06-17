Mazıdağı'nda YKS sonrası kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Milyonlarca üniversite adayının ter dökeceği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu tamamlandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla sona erdi. Mazıdağı ilçesinde sınav sonrası birçok kişi özel aracı ile çocuğunu almak için yola çıkınca kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu. Araç kuyruğu araçla yolculuk eden vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.