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Mazıdağı'nda yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.



Dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Birçok kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Mazıdağı Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinde yollarda kar küreme çalışmaları yaparken, ilçe merkezinde vatandaşların mağdur olmaması için kaldırımlar temizlendi.

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