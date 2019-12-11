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Mazıdağı'nı sis kapladı

Mardin’in Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Mardin'in Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.


Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde gece yarısı yoğun olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düşerken, araç kullanmak zorunda kalan sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerledi.


Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.

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