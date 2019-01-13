İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MBB Kadın basketbol takımı rakip tanımıyor

Mardin Büyükşehir Belediyespor (MBB) Kadın Basketbol Takımı, İzmir Bayraklı Belediyespor Kadın Basketbol Takımını mağlup etti.


MBB Kadın Basketbol takımı saha ve seyircisi önünde karşılaştığı İzmir Bayraklı Belediyespor Kadın basketbol takımını 83-72 skorla yendi. Karşılaşma takımların karşılıklı ataklarıyla geçti. Temposu yüksek geçen maçta, bazen nefesler tutuldu. Karşılaşmayı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Artuklu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, kamu ve kuruluş müdürleri ve çok sayıda vatandaş seyretti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.