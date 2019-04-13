MDTF Başkanı Öter ve yönetiminden emniyet teşkilatına teşekkür

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter polis haftasında Mardin'de huzur ve güven ortamının sağlanmasında fedakarca çalışan İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve polis teşkilatına ziyarette bulunarak teşekkür etti.

Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı makamında ziyaret eden Mardin'de 60 derneğin bileşiminden oluşan MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter ve yönetim kurulu üyeleri Türk Polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'a Mardin'de 3 yıl öncesi ile sonrasını değerlendiren Öter, "Baktığımızda huzurun tahsisinde polislerimizin ve askerlerimizin canı pahasına bir mücadele verdiğini görüyor ve buna sivil toplum kuruluşları olarak biz de destek oluyoruz. Geçen yıllarda bazı ilçelerde kazılan hendekler ve çukur siyaseti nedeniyle oldukça zor bir süreçten geçtik. Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin canı pahasına verdiği mücadele bölge halkımızın huzur içinde yaşamasına vesile oldu. Bizlerde bu huzura sivil toplum kuruluşları olarak o süreçte devletimize sahip çıktığımız gibi şimdide huzurun devamı için sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sizlerin bölgedeki emeği çok büyük. Federasyon olarak bizler siyasi hareket değil toplum yararına olan her faaliyete destek verdik. Kapımızı herkese açtık her platformda doğruları haktan yana savunduk ama en önemlisi hep devletimizin yanında olduk, bundan sonrada devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerde bizleri canı pahasına korudunuz. Bu süreçte çok şehit verdik çok göz yaşı döküldü. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun Rabbim bir daha, bölgemizi, ülkemizi terörle karşı karşıya getirmesin. Bölgede Kürdün, Türkün, Arabın, Süryaninin birlikteliğine aynı bayrak altında huzur içinde yaşamasına kimse gölge düşürmesin” dedi.

Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar bölgede vatandaşın sivil toplum kuruluş temsilcilerinin destekleri ile güvenlik güçlerinin terörle mücadeleyi sürdürdüğünü belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.