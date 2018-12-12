Mehmetçik öğrenciler için seferber oldu

Mardin'in Midyat ilçesindeki kırsal mahallelerde okuyan öğrencilerin üşümemesi için Midyat Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı personeli kendi aralarında topladıkları paralar ile öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu. Mehmetçik öğrencilerin ayağından terlikleri elleri ile çıkarıp yeni ayakkabılarını hediye etti.

Mardin-Midyat Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından Jandarma'nın tanıtımı ve halkla bütünleşme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle askerler kendi aralarında topladıkları paralar ile öğrencilerin kışlık ihtiyacını karşıladı. Midyat Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin kendi aralarında gönüllülük esasına göre topladığı yardımlar ile Midyat Zübeyde Hanım Anaokulu ve Midyat Mehmetçik İlköğretim Okulu Ana Sınıfında okuyan ihtiyaç sahibi 55 öğrenciye, kış aylarında mağdur olmamaları için ayakkabı ve mont hediye edildi. 100 öğrenciye de Jandarma amblemli kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Midyat ilçesine bağlı Işıklar, Bahçelievler, Estel ve Bağlar mahallerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 22 aileye erzak yardımında da bulunan Mehmetçikler kıyafet, kışlık yakacak ve yaşamsal malzemeler temin edilerek, Jandarma'nın halkla bütünleşme faaliyetleri kapsamında ev ziyaretlerini gerçekleştirdi.