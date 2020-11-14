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Mera kavgasında ağır yaralanan 1 kişi öldü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde akraba olan iki grup arasında mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akraba olan iki grup arasında mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Mazıdağı ilçesine bağlı Tanrıyolu köyünde 11 Kasım Çarşamba günü akraba olan iki grup arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada kurşunların hedefi olan Hamit Özkan ağır yaralandı. Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan, ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Üç günlük yaşam mücadelesini kaybeden Özkan, köy mezarlığında toprağa verildi.


Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.

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