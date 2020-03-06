Mesane kanseri hastaya yapay mesane yapıldı

Mardin Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine idrardan kan gelmesi şikayeti ile başvuran Mehmet Aydın'a yapılan tetkikler sonucu mesane kanseri teşhisi konuldu. Mardin'de ilk defa uygulanan radikal sistektomi yöntemiyle mesanesinin tümüyle alınıp ince bağırsağından alınan parçayla yapay mesane yapılarak sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aydın, başarılı operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. İsmail Basmacı, Op. Dr. Göksel Bayar ve Op. Dr. Çağlar Yıldırım'a ve hastaneye yöneticilerine teşekkür etti. İdrardan kan gelme ve idrar yapma güçlüğü şikayetleri ile hastanın yaklaşık bir ay önce hastaneye başvurduğunu belirten Op. Dr. İsmail Basmacı, patoloji raporunda hastalığın ilerlediğini gördüklerini ve hastaya radikal sistektomi yöntemiyle mesanesinin tümüyle alınması gerektiği bilgisini verdiklerini söyledi. İlerleyen mesane tümörlerinde yapılacak ilk tercihin idrar kesesinin komple alınması olduğunu dile getiren Op. Dr. Basmacı, “Bu ameliyata biz radikal sistektomi diyoruz. Bu yöntemi hastaya önerdik ve kabul etti. Hastanemizde ilk defa zor ve kapsamlı bu ameliyat yaptık. İnce bağırsaktan yeni bir mesane yaptık. Ortalama operasyon süresi 6-7 saat civarında olup, üroloji bölümünün en kapsamlı ve büyük ameliyatlarından birisidir" dedi.

"Mardin'de ilk defa yapılması gurur verici"

Üniversite ve 3. basamak sağlık merkezlerinde yapılan radikal sistektomi ameliyatının Mardin'de ilk defa yapılmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Op. Dr. Basmacı, "Üniversite ve 3. basamak sağlık merkezlerinde yapılan böyle büyük bir ameliyatın ilimizde görev yaptığımız hastanede ilk defa yapılması mutluluk verici bir durum. Çünkü bu tür ameliyatlar, çok iyi deneyim, tecrübe, yeterli donanım ve ekip çalışmasını gerektirmektedir. Ortalama operasyon süresi 6-7 saat civarında olup üroloji bölümünün en kapsamlı ve büyük ameliyatlarından birisidir. Bizler de böylesi büyük bir operasyonu, üniversiteler ve 3. basamak sağlık merkezleri dışında ilimizde ilk defa bir devlet hastanesinde gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktayız. Hastamıza gelecek olursak, operasyon komplikasyonsuz sona ermiş olup hastamız sağlığına kavuşmuş, taburcu olacak duruma gelmiştir" diye konuştu.