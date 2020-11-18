İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar

Mardin’de düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 PKK’lı terörist yakalandı.

Mardin'de düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 PKK'lı terörist yakalandı. Teröristlerin yakalandığı bölgede yapılan aramada bebek bezine saklanmış vaziyette boru tipi bomba ele geçirildi.


Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye sınır hattından illegal yollar ile mülteci aileler içerisine karışarak terör örgütü adına metropol kentlerde sansasyonel nitelikte eylem yapacak olan 3 Suriye uyruklu terörist yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların geçiş yaptıkları sınır bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sonucunda poşet içerisinde bebek bezlerinin arasına saklanmış vaziyette boru tipi bomba ele geçirildi. 3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.