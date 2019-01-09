Mardin'de 4 kıta 6 ülke sloganı ile başlatılan 'Mezopotamya'dan dünyayı yeniden yorumluyoruz' projesi sona erdi. Öğrenciler proje kapsamında Rusya, Katar, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fas'ı gezme fırsatı buldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politika Atölyesinin çalışmaları doğrultusunda 4 kıta 6 ülke sloganı ile 'Mezopotamya'dan dünyayı yeniden yorumluyoruz' projesi sona erdi. Proje kapsamında 360 öğrenci Asya masası, Avrupa masası, Afrika masası, Ortadoğu masası olmak üzere dört grupta ders gördü. Başarılı olan öğrenciler ise ders gördükleri kıtalar ve ülkelere gidip tanıma imkanına sahip oldu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, amaçlarının Mardinli gençlerin küresel konulara hakim olmaları ve farklı ülkelerin kültürel, ekonomik, siyasi yapısını tanıması olduğunu söyledi. Vali Yaman, "Bu nedenle özel bir proje uyguladık. İlimizde gençlik varsa gelecek var düşüncesiyle genç dostu çalışmalara imza atmaktayız. Bu konuda lokomotif bir görev üstlenen Gençlik Merkezi çalışmaları ile beğeni kazanmaktadır. Gençlerimize teoride anlatılanları pratikte de göstermek amacıyla çalışmalar yapan merkezimiz, 'Mezopotamya'dan dünyayı yeniden yorumluyoruz' projesi ile örnek bir çalışmayı hayata geçirdi. Merkezimiz bünyesinde Dış Politika Atölyesinde eğitim alan 360 gencimizden başarılı olanlar eğitimini aldıkları ülkeye giderek dersini aldıkları ülkeleri bizzat yaşayarak tanıdılar. Bu çalışma öğrencilere önemli tecrübeler kattı. Projeyle Asya masası, Avrupa masası, Afrika masası, Ortadoğu masası olmak üzere dört grup oluşturuldu. 12 hafta boyunca Dış Politika Atölyesi hocalarının belirlediği 3 ana kaynak ile sunum, ödev, dilsiz harita çalışması yapılıp öğrencilere araştırma yöntem ve teknikleri kapsamında makale yazım eğitimi verildi. Verilen eğitim ve alınan dersler sonucunda öğrenciler belirledikleri konular üzerine akademik makalelerini hazırladılar. Program sonucunda başarılı olan 80 öğrenciden 23'ü Asya masası öğrencileri ile Rusya'ya, 25'i Avrupa masası öğrencileri ile Almanya, Hollanda ve Belçika'ya, 15'i Afrika masası öğrencileri ile Fas'a, 17'si ise Ortadoğu masası öğrencileri ile Katar'a gitti. Burada ülkeleri en anlamlı şekilde tanıdı ve öğrendi. Büyükşehir Belediyesi, Mardin gençliğinin bakış açısını bölgesel bakış açısından küresel bakış açısına çevirmeye devam edecek" dedi.